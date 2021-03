In deutschen Laboren werden derzeit so wenige Corona-Tests ausgewertet, wie seit Monaten nicht mehr. Das haben Recherchen von MDR AKTUELL ergeben. Wie aus der Statistik des Robert Koch-Instituts zu PCR-Tests hervorgeht, sind es aktuell etwa eine Million Tests im Monat. Im vergangenen November und Dezember lag die Zahl noch bei 1,5 Millionen. Daher liegt es nahe, dass auch die Zahl der Schnelltests zurückgegangen ist. Denn Labore werten erst Proben aus, wenn zuvor ein Schnelltest positiv ausgefallen war. Der Virologe Klaus Stöhr sprach sich dafür aus, die Testmöglichkeiten stärker auszuschöpfen. So sollten vor allem in Alten- und Pflegeheimen Bewohner und Personal täglich getestet werden. Damit könnten diese Einrichtungen in No-Covid-Zonen umgewandelt werden.