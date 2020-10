Gesundheitsämter in Deutschland haben am Freitag 2.833 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Wie aus den Daten des Risklayer-Projekts am Karlsruher Institut für Technologie hervorgeht, sind das 200 mehr als am Donnerstag, als es bereits 200 mehr als am Mittwoch waren. Bei den täglich neu registrierten Fällen scheint sich Deutschland also der Marke von 3.000 zu nähern. Der Sieben-Tage-Schnitt lag am Donnerstag erstmals wieder über 2.000, aktuell bei 2094. In Sachsen gab es 67 , in Sachsen-Anhalt 23 und 21 neue Fälle in Thüringen.