Die Bundesregierung will Covid-19-Intensivpatienten bei Bedarf auf das ganze Land verteilen. Das schreiben die Zeitungen der "Funke-Mediengruppe" und berufen sich auf ein Konzept des Innenministeriums für den Fall, dass die Zahl der Intensivpatienten weiter stark ansteigt. Darin heißt es, dass ein sogenanntes Kleeblattprinzip Anwendung finde, wenn die Lage eine Verlegung über Nachbarländer oder angrenzende Regionen hinaus erforderlich mache. Deutschland werde dafür in fünf Großregionen aufgeteilt. Sie sollten sich gegenseitig dabei unterstützen, Erkrankte per Rettungswagen oder Hubschrauber zu übernehmen.

In Italien hat die Anzahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages erstmals die Marke von 30.000 übersprungen. Wie die Behörden in Rom mitteilten, wurden mehr als 31.000 neue Fälle registriert. Zudem seien seit Donnerstag fast 200 Covid-19-Patienten gestorben. In Frankreich stieg die Tageszahl der Neuinfektionen auf über 49.000, hinzu kamen 256 Todesfälle. Dramatisch ist die Lage auch in Belgien, wo die Infektionsrate neun Mal so hoch ist wie in Deutschland. Viele belgische Kliniken sind bereits überlastet. Die Regierung ordnete nun die Schließung fast aller Geschäfte an. Außerdem werden Kontaktbeschränkungen verschärft und die Schulferien bis 15. November verlängert.