Die Menschenrechtsorganisation APADOR-CH bedauert, dass Rumänien in der Coronavirus-Pandemie die Leitsätze der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) auf Eis legt. Den Schritt hatte das Land im März regulär beim Europarat beantragt. Ein Staat müsse jedoch gerade in einer Ausnahmesituation seinen Bürgern vermitteln, dass er so weit wie möglich die Menschenrechte wahre, sagte Georgiana Gheorghe von APADOR-CH auf Anfrage von MDR AKTUELL. Für Rumänien habe keinerlei Eile bestanden, eine solche Abweichung zu beantragen.

Die USA haben erneut die weltweit höchste Zahl von Todesfällen durch das Coronavirus binnen 24 Stunden gemeldet. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden bis Freitag 2.108 weitere Todesfälle registriert. Damit starben in den USA insgesamt 18.586 Menschen an dem Virus. Am stärksten betroffen von der Pandemie ist der US-Bundesstaat New York mit mehr als 7.800 Toten. Die weltweit meisten Todesfälle verzeichnet bislang Italien mit 18.849 Toten. Die USA haben jedoch weltweit die meisten Infektionsfälle. Am Freitag stieg die Zahl der Infektionen nach Angaben der Universität auf über 500.000.