Der Städte- und Gemeindebund hat vor nächtlichen Ausgangssperren gewarnt, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte den Funke-Medien, Ausgangssperren seien nicht automatisch ein passendes Mittel für alle Gebiete mit hohem Inzidenzwert. Schließlich könnten auch Ausbrüche in Altenheimen Grund für rasant steigende Zahlen sein. In Mannheim dürfen die Menschen seit gestern Abend das Haus nur noch mit triftigem Grund verlassen. In Baden-Württemberg gilt eine nächtliche Ausgangssperre für alle Kreise mit einem Wert über 200.