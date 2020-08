Coronavirus Ticker: Erste Reisekonzerne sagen Reisen nach Spanien ab

Ärztevertreter fordern eine bundesweite Erfassung des Personals in Gesundheitsämtern. In einem Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schreiben die Vorsitzenden des Bundesverbands der Amtsärzte und der Gewerkschaft Marburger Bund, das sei nötig, um zu entscheiden, wo mehr investiert werden müsse. Ärzte und Kommunen streiten darüber, wie groß der Personalmangel in Gesundheitsämtern ist. Die kürzlich von den Kommunen vorgestellten Zahlen über besetzte Stellen seien höchst fragwürdig, heißt es in dem Brief. Spahn will Ende des Monats ein vier Milliarden Euro schweres Maßnahmen-Paket für den öffentlichen Gesundheitsdienst vorstellen.