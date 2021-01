Auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen will die Polizei am Wochenende verstärkt unterwegs sein, um einen erneuten Besucheransturm auf die Wintersportgebiete zu unterbinden. Das kündigten die Behörden in beiden Bundesländern an. Im Harz soll der Schwerpunkt der Kontrollen in Schierke, Drei Annen Hohne und Friedrichsbrunn liegen. Ein Polizeisprecher sagte in Halberstadt, die Beamten hätten dabei die Verkehrslage genauso im Blick wie die Einhaltung der Corona-Auflagen.