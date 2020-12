Auch Italien schickt seine Bürger wieder in einen weitgehenden Corona-Lockdown. Wie Ministerpräsident Giuseppe Conte am späten Abend in Rom mitteilte, gelten die neuen Einschränkungen von Heiligabend bis zum 6. Januar. Die meisten Geschäfte müssen in dieser Zeit schließen, Restaurants dürfen nur noch Essen zum Mitnehmen verkaufen. Die Bürger dürfen ihre Häuser nur noch aus triftigem Grund verlassen - etwa zum Einkaufen, Arbeiten oder für Arztbesuche. Reisen in andere Regionen werden untersagt.