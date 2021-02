Coronavirus-Pandemie Ticker: Steinmeier kündigt Gedenkfeier für Corona-Tote an

Hauptinhalt

Bundespräsident Steinmeier hat mitten in der Pandemie eine Gedenkfeier für Corona-Tote angekündigt. Neben Hinterbliebenen solle die gesamte Staatsspitze an der Veranstaltung am 18. April teilnehmen. Bundesgesundheitsminister Spahn verspricht derweil, Kinder und Jugendliche bis zum Sommer zu impfen. Bislang sind die in der EU zugelassenen Covid-Vakzine erst ab einem Alter von 16 bzw. 18 Jahren zugelassen.