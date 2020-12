07:20 Uhr | Deutscher Städtetag dämpft Erwartungen an Impfstart

Kurz vor dem Beginn der Corona-Impfungen hat der Deutsche Städtetag vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Präsident Burkhard Jung sagte den Funke-Medien, mit dem Start sei ein Anfang gemacht, aber der Spuk noch nicht vorbei. Die Infektionslage sei weiterhin besorgniserregend und die Zeit der Massenimpfungen noch nicht gekommen. Es gebe noch immer viel zu wenig Impfstoff. Der SPD-Politiker appellierte an die Bürger, erst dann mit den Impfzentren und Ärzten Kontakt aufzunehmen, wenn zur Terminvereinbarung aufgerufen werde.



Der Impfstoff von Biontech soll heute in den einzelnen Bundesländern verteilt werden. Geplant ist, mehrere zehntausend Dosen an 27 Standorte zu liefern.

07:00 Uhr | GEW drängt auf frühe Entscheidung zur Wiederaufnahme des Unterrichts

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert rasche Klarheit, wie es ab dem 10. Januar an den Schulen weitergeht. Die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine Verlängerung des harten Lockdowns sei absehbar. Lehrpersonal, Schulkinder und Eltern bräuchten rechtzeitig Konzepte, um sich auf die Situation einstellen zu können. Es dürfe keine Ansagen mehr am Freitag geben, die Montag umgesetzt sein sollten.



Der Verband Bildung und Erziehung fordert zudem dringend Aussagen zum Thema Prüfungen. Bisher ist geplant, dass Bund und Länder am 5. Januar über das weitere Vorgehen beraten.

06:45 Uhr | Weißer Ring sieht steigende Zahlen häuslicher Gewalt

Die Hilfsorganisation Weißer Ring registriert in der Corona-Pandemie eine Zunahme von häuslicher Gewalt, Sexualdelikten und Körperverletzung. Bundesvorsitzender Jörg Ziercke sagte, in den ersten zehn Monaten des Jahres hätten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zehn Prozent mehr Opfer gemeldet. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr seien die Zahlen verhalten gewesen, im Juni aber deutlich gestiegen. Ziercke erklärte, erfahrungsgemäß schlage sich häusliche Gewalt nicht schnell in Zahlen nieder. Frauen brauchten oft mehrere Anläufe, um sich aus gewalttätigen Beziehungen zu befreien. Er appellierte an Opfer, sich an Hilfeeinrichtungen zu wenden. Zudem sollten Bürger auf ihr Umfeld achten.

06:30 Uhr | DGB für besseren Kündigungsschutz bei Corona-Spätfolgen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert, Beschäftigte, die an Spätfolgen einer Corona-Infektion leiden, besser vor Kündigungen zu schützen. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel sagte den Funke-Medien, nach einer Covid-19-Erkrankung gebe es oft längere gesundheitliche Einschränkungen. Die Bundesregierung müsse Unternehmen daher verpflichten, Betroffenen ein sogenanntes betriebliches Eingliederungs-Management anzubieten. Bisher greift das Programm für Beschäftigte, die länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind. Für sie muss dann mit Betriebsarzt oder Betriebsrat erörtert werden, wie sie weiterbeschäftigt werden können.

