In den meisten großen deutschen Städten sollen trotz Corona Weihnachtsmärkte stattfinden, allerdings unter strengen Auflagen. Das geht aus einer Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) unter den Kommunen hervor. Dabei setzen die Städte auf unterschiedliche Konzepte, um den besonderen Corona-Verordnungen gerecht zu werden. So soll zum Beispiel in Dresden die Veranstaltungsfläche für den Striezelmarkt auf dem Altmarkt laut Stadtverwaltung vergrößert werden, damit Händler und Gäste mehr Platz haben. Der traditionelle Nürnberger Christkindlesmarkt soll dezentraler gestaltet werden: Die Stände werden nach Angaben des Marktamtes in größeren Abständen und an diversen Plätzen in der Altstadt aufgestellt. In Berlin müssen Weihnachtsmarkt-Veranstalter laut Senatsgesundheitsverwaltung ein Schutz- und Hygienekonzept vorlegen - mit der Möglichkeit der Reduzierung von Kontakten, der Einhaltung des Mindestabstands und Vermeidung von Warteschlangen. In Köln haben einige Betreiber ihre Weihnachtsmärkte abgesagt, so etwa auf dem Domplatz. Andere hingegen sollen stattfinden.