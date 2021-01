In Sachsen-Anhalt haben die Kommunen wegen Corona-Verstößen im vergangenen Jahr Tausende Bußgeld-Verfahren eingeleitet. Die meisten Fälle meldete Halle. Nach Angaben einer Stadtsprecherin wurden bei fast 1.700 Verfahren rund 73.000 Euro eingenommen. Die Landeshauptstadt Magdeburg leitete nach eigenen Angaben 525 Verfahren ein, in denen insgesamt 97.000 Euro Bußgeld verhängt wurden. Knapp die Hälfte davon sei bislang gezahlt worden. In Dessau-Roßlau mussten Bürger wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln etwa 9.000 Euro zahlen.



Die Eindämmungsverordnung regelt unter anderem die Kontaktbeschränkungen und Geschäftsschließungen. Am Freitag wurde beispielsweise bekannt, dass gegen einen Gastronomen in Weißenfels ein Bußgeld von 1.000 Euro verhängt wurde.