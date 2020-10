Wegen steigender Corona-Infektionszahlen sind in vielen europäischen Ländern neue Einschränkungen in Kraft getreten. So gilt in Frankreich erneut der Gesundheitsnotstand. Private Feiern an öffentlichen Orten sind nicht mehr erlaubt. Mehrere Großstädte haben nächtliche Ausgangssperren verhängt. In der britischen Hauptstadt London dürfen sich Angehörige verschiedener Haushalte auch nicht mehr in geschlossenen Räumen treffen. Für die Deutschen wurden die amtlichen Reisewarnungen ausgeweitet. Neu auf der Liste sind unter anderem die gesamten Niederlande, das ganze französische Festland, Malta und die Slowakei.