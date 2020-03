Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert eine stärkere Einbindung der Bundeswehr in den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Der CSU-Chef sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Bundeswehr solle "mit Pflegepersonal, Ärzten, Laboreinrichtungen und Kapazitäten in ihren Krankenhäusern mithelfen". Das sei "angesichts dieser Krise unabdingbar". Ein Sprecher der Bundeswehr sagte der "Rheinischen Post", man helfe bereits Kreisen und Kommunen im Rahmen von Amtshilfe.

Deutsche dürfen nicht mehr in Tschechien einreisen. Wegen der Coronavirus-Pandemie hat das Land um Mitternacht feste Grenzkontrollen zu Deutschland und Österreich eingeführt. Deutsche, Österreicher sowie Bürger weiterer Risikostaaten werden ab sofort abgewiesen. Ausnahmen gelten nur für Deutsche mit Wohnsitz in Tschechien und Berufspendler. Die tschechische Staatsbahn stellte den internationalen Reiseverkehr komplett ein. Am Montag will Tschechien den Einreisestopp auf alle Ausländer ausweiten.