Viele Menschen haben sich mit ihren Fragen zu den aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie an Alexander Kekulé gewandt: Risikogruppen zuerst – ist das beim Impfen wirklich richtig? Wird eine Studie zur Wirksamkeit von Masken bewusst zurückgehalten? Und: Was hat es mit der Corona-Verfallszeit in Wetterberichten auf sich? Antworten auf diese Fragen gibt es in einem Kekulés Corona-Kompass-Spezial.