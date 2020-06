07:43 Uhr | Beschwerden gegen Airlines und Bahn nehmen zu

In der Corona-Krise sind zahlreiche Flüge ausgefallen. Bildrechte: dpa Wegen Corona-bedingter Reisestornierungen sind einem Medienbericht zufolge bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) deutlich mehr Beschwerden über Fluggesellschaften und die Deutsche Bahn eingegangen. SÖP-Geschäftsführer Heinz Klewe sagte dem "Handelsblatt", aktuell erhalte die Schlichtungsstelle pro Woche zwei bis dreimal so viele Anträge wie in den vergleichbaren Zeiträumen der Vorjahre. Bislang seien in der Corona-Krise 10.000 eingegangen. Kunden der Airlines wollen laut Klewe die Ticketkosten für ausgefallene Flüge erstattet bekommen. Bahnkunden seien verärgert, dass sie für nach dem 4. Mai gekaufte, aber nicht nutzbare Sparpreis- und Super-Sparpreis-Tickets einen zeitlich bis Ende Oktober befristeten und nur für die gebuchte Fahrtstrecke gültigen Gutschein erhalten.

06:56 Uhr | Trotz Tönnies-Schließung keine Engpässe befürchtet

Die Schweinehalter in Deutschland befürchten angesichts der zeitweisen Schließung des bundesweit größten Schlachtbetriebs von Tönnies keine Engpässe. Man gehe im Moment nur von "leichten Verschiebungen" aus, sagte ein Sprecher der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands über mögliche Verzögerungen bei der Schlachtung. Der Konzern werde versuchen, auf andere Schlachtstandorte auszuweichen. Das Gewicht der Tiere und auch der Erlös seien bei einer späteren Schlachtung zwar nicht optimal, das Fleisch sei aber in jedem Fall vermarktbar. Nottötungen kämen überhaupt nicht in Frage.

06:22 Uhr | Frankreich will bis zu 5.000 Menschen in Stadien zulassen

Frankreich will ab Mitte Juli Sportstadien wieder für Zuschauer öffnen. Nach Angaben der Regierung sollten dann bis zu 5.000 Menschen Veranstaltungen besuchen können. Je nach Entwicklung der Lage könne die Zahl Mitte August erneut erhöht werden. Bereits ab Montag dürfen Kinos und Casinos im Land wieder öffnen. In der Mitteilung heißt es, das erlaube die Verbesserung der Lage. Allerdings müssten alle wachsam bleiben.

04:45 Uhr | Luxemburg will gesamte Bevölkerung testen

Um eine zweite Corona-Welle zu verhindern, will Luxemburg die gesamte Bevölkerung auf das Virus testen. Dazu seien Einwohner und Beschäftigte in kleine Gruppen eingeteilt worden, deren Mitglieder abwechselnd und regelmäßig getestet würden, erklärte der Direktor des Luxemburger Gesundheitsinstituts, Ulf Nehrbass. Es seien pro Tag bis zu 20.000 Tests an 17 Teststationen möglich.



Luxemburg wäre demnach das erste europäische Land mit solch umfassenden Tests. Derzeit seien bereits zehn Prozent der gut 600.000 Einwohner sowie der 300.000 Grenzgänger durchgetestet.

01:18 Uhr | Brasilien: Mehr als eine Million Corona-Infizierte

Brasilien hat mehr als 54.000 neue mit dem Coronavirus Infizierte gemeldet. Nach Daten des Gesundheitsministeriums wurde damit die Marke von einer Million Infizierten durchbrochen. Knapp 49.000 Menschen seien an oder mit dem Coronavirus gestorben.



Damit steht Brasilien nach den USA an der zweiten Stelle der Länder mit den meisten Corona-Infektionen. Die tatsächlichen Zahlen in dem Land dürften noch höher liegen. In Brasilien wird sehr wenig getestet. Der Biowissenschaftler der Universität São Paulo, Daniel Lahr, sagte dem Portal "G1", Brasilien teste brutal weniger als es sollte. "Im besten Falle 20 Mal weniger als das, was als angemessen erachtet wird."

00:26 Uhr | Novartis stoppt klinische Studie mit Malariamittel

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat seine klinische Studie zur Behandlung von Covid-19 gestoppt. Grund sei ein Mangel an Teilnehmern, teilte das Unternehmen mit. Getestet werden sollte, wie das Malariamittel Hydroxychloroquine bei der Behandlung von durch das Coronavirus ausgelösten Erkrankungen wirkt. Novartis wollte ursprünglich mit etwa 440 mit dem Coronavirus infizierten Patienten testen.

Die Ticker der vergangenen Tage: