08:13 Uhr | Niedersachsens Gesundheitsministerin schließt bundesweite Verschärfungen nicht aus

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann rechnet mit einer Verlängerung des Lockdowns bei den Bund-Länder-Beratungen am Dienstag. "So wie es aussieht, ist kein anderes Vorgehen angezeigt", sagt die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Auch eine Verschärfung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens schließt sie nicht aus, will aber zunächst verlässliche Infektionsdaten abwarten. Sie setze auf die Einsicht der Bevölkerung und weitere Impfstoffe.

07:33 Uhr | 50.000 Geschäfte in Existenz bedroht

Der Handelsverband Deutschland HDE sieht bis zu 50.000 Geschäfte durch den Lockdown bedroht. Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sagte, zwar habe Bundefinanzminister Olaf Scholz immer wieder Milliardenhilfen angekündigt. Die Hilfen würden aber nicht zur Auszahlung kommen, weil die Zugangshürden viel zu hoch seien. Dadurch habe der Einzelhandel keinen ausreichenden Zugang zu Staatshilfen. In den nächsten Monaten drohe eine Insolvenzwelle. Viele betroffene Handelsunternehmen hätten ihr Eigenkapital weitgehend aufgezehrt und benötigten wirtschaftliche Unterstützung.Vorrangiges Ziel müsse es sein, die Geschäfte wieder zu öffnen, sobald dies aus Sicht der Virologen wieder möglich sei, und sie dann auch geöffnet zu halten. Genth fürchtet, dass die Läden wegen der hohen 7-Tage-Izidenz am 10. Januar nicht wieder öffnen dürfen.

07:10 Uhr | Mehr Depressionen bei Kindern durch Corona-Regeln

Der Kinderpsychiater Andreas Romberg sieht in den Corona-Regeln einen Auslöser für psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen. "Wir spüren schon jetzt, dass die psychischen Belastungen der Kinder und Jugendlichen besonders hoch sind. Die Betroffenen leiden unter anderem an schweren Depressionen und Angstzuständen", sagte der Chefarzt der Clemens-August-Jugendklinik im niedersächsischen Neuenkirchen-Vörden. Er rechne auch in Zukunft mit mehr psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen. Der Lockdown und auch die verlängerten Ferien würden die Rückzugsräume von Kindern und auch Eltern verringern. Konflikte seien deswegen vorprogrammiert. Besonders Kinder und Jugendliche, die sich nur schwer in Gruppen integrieren können und zudem aus ärmeren Familien stammen, treffe es härter.

07:00 Uhr IWH | Mehrwertsteuersenkung half den Falschen