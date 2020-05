Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband warnt vor einer Pleitewelle in der Gastronomie. Degoha-Präsident Guido Zöllick sagte MDR AKTUELL, in einer aktuellen Umfrage klagten etwa 30 Prozent der Mitgliedsunternehmen über akute Insolvenzgefahr. Dem müsse man mit aller Kraft entgegentreten. Nach Zöllicks Worten haben Hotels, Restaurants, Bars und Kneipen seit der Schließung vor sechs Wochen bereits Umsatzverluste von 18 Milliarden Euro erlitten. Angesichts dessen reichten die bisherigen Hilfen des Bundes nicht aus. Auch das erhöhte Kurzarbeitergeld ist nach Ansicht des Dehoga-Chefs nicht die benötigte Lösung. Das sei zwar erfreulich für die Beschäftigten. Allerdings müssten die Unternehmen dafür finanziell in Vorleistung gehen. So fließe erst einmal noch mehr Geld ab. Man brauche deshalb sofort weitere staatliche Unterstützung.