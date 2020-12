Coronavirus-Pandemie Ticker: "Querdenken"-Demo in Dresden bleibt verboten

Die für Samstag geplante "Querdenken"-Demo in Dresden bleibt weiterhin verboten. Das entschied das Oberverwaltungsgericht in Bautzen in der Nacht. Außerdem soll am Wochenende die Maskenpflicht in Leipzig stärker kontrolliert werden. Mehr Infos zu Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie finden Sie im Ticker.