Der Bundesdatenschutzbeauftragte, Ulrich Kelber, hat den Umgang mit Corona-Kontaktdaten in der Gastronomie bemängelt. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, in einigen Restaurants würden einfachste Datenschutzregeln missachtet. Die Kontaktdaten würden zu lange aufbewahrt oder seien auf offenen Listen für jedermann einsehbar. Kelber kritisierte, wer wolle, dass die Leute in die Listen nicht einfach nur Micky Maus reinschrieben, der müsse verantwortungsvoll mit den Daten umgehen. Sinnvoll seien zum Beispiel verschließbare Umschläge auf den Tischen, die nach 14 Tage geschreddert würden.

Das Deutsche Nationaltheater in Weimar will keine Mittel aus dem neun Millionen Euro schweren Corona-Fonds des Landes Thüringen für die Theater und Orchester. Das sagte Generalintendant Hasko Weber den Funke Medien. Er glaube, dass die Bedürftigkeiten in anderen künstlerischen Bereichen und Einrichtungen gerade viel akuter seien. Einer hausinternen Prognose zufolge könne das Theater in der jetzt anlaufenden Saison wirtschaftlich stabil agieren. Eingerechnet seien sowohl die Effekte der Kurzarbeit als auch alle coronabedingten Einsparungen und Ausgaben.