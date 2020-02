Das Coronavirus greift in NRW schnell um sich. Laut Behördenangaben vom Freitagabend stieg die Zahl der nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierten auf 37. Neue Patienten wurden aus Düsseldorf und Bergheim gemeldet. Alle Infizierten hatten demnach Kontakt zu Infizierten im Kreis Heinsberg. NRW-Gesundheitsminister Laumann sagte, er erwarte, dass sich das in den nächsten Tagen erhöhen werde. Unklar ist weiterhin, wo sich der erste bekannt Patient in NRW, ein 47-jähriger Mann, mit Sars-CoV-2 infiziert hat.