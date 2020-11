Coronavirus-Pandemie Corona-Ticker: Spahn – Teil-Lockdown wirkt

Bundesgesundheitsminister Spahn sieht erste Erfolge durch den Teil-Lockdown in Deutschland, die starke Ausbreitung des Virus sei gebrochen. "Querdenker" wollen heute in Leipzig protestieren, in München dürfen sie nicht. Die Entwicklungen zur Pandemie im Überblick.