Digitalstaatsministerin Dorothee Bär hat die Forderung der Grünen nach einem Datenschutzgesetz für die geplante Corona-App zurückgewiesen: "Wir haben in Europa und in Deutschland bereits eines der weltweit höchsten Datenschutzniveaus. Inwieweit dieses Niveau noch gesteigert werden soll, ist für mich nicht erkennbar", sagte die CSU-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Selbstverständlich werde die App datenschutzkonform ausgestaltet, und die Benutzung sei ohnehin freiwillig. "Wer Verschwörungstheorien anhängt, wird sich die App eh nicht herunterladen." Die Grünen hatten mit Verweis auf Transparenz und Rechtsklarheit eine gesetzliche Regelung für die geplante Anwendung gefordert.

Das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig findet in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nicht statt. Die Veranstalter veröffentlichten die Absage auf "Facebook". Zur Begründung hieß es, die Allgemeinverfügungen des Freistaates Sachsen und die Entscheidungen von Bund und Ländern hätten es unmöglich gemacht, die Veranstaltung in einer adäquaten Weise umzusetzen. Es werde versucht, die Künstler für das kommende Jahr zu gewinnen. Zum Wave-Gotik-Treffen reisen jedes Jahr zu Pfingsten tausende Fans der schwarzen Szene und Musik aus dem In- und Ausland an.