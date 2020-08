Coronavirus Ticker: Tour de France startet heute trotz Corona

Mit zwei Monaten Verspätung beginnt heute in Nizza die 107. Tour de France . Weil in Frankreich die Corona-Infektionszahlen wieder stark steigen – zuletzt auf mehr als 7.000 Neuinfektionen pro Tag –, wurden die Sicherheitsmaßnahmen für das Radrennen noch einmal verschärft. Im Startbereich sind nur wenige Dutzend Zuschauer zugelassen. Auch entlang der Strecke soll die Zahl der Fans stark beschränkt werden. Für die Fahrer sind während der Tour mehrfach Corona-Tests geplant. Werden in einem Team zwei oder mehr Profis positiv getestet, wird die betreffende Mannschaft ausgeschlossen.