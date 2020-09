In mehreren europäischen Ländern sind die Eindämmungsmaßnahmen verschärft worden. In Frankreich stellten nach Marseille und Bordeaux am Freitag auch Paris, Nizza und Toulouse zusätzliche Regeln auf. Die Gesundheitsbehörden riefen etwa die Pariser dazu auf, auf private Zusammenkünfte von mehr als zehn Menschen zu verzichten. Auch im öffentlichen Raum sollen Versammlungen mit mehr als zehn Teilnehmern vermieden werden.



In der spanischen Hauptstadt Madrid werden ab Montag sechs Stadtteile und sieben Kommunen im Umland teilweise abgesperrt.



Neue Kontakbeschränkungen wurden auch im Norden Englands verhängt. In Irland dürfen die Bewohner Dublins die Grenzen ihres Bezirks drei Wochen lang nur für den Weg zur Arbeit oder wegen anderer wichtiger Gründe überschreiten. Versammlungen im Freien sind auf 15 Menschen beschränkt.



Die griechische Regierung kündigte an, besonders in der Region Athen erneut Kinos und Konzertsäle zu schließen.