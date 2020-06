Der Chef der Innenministerkonferenz Georg Maier hat dazu aufgefordert, sich für eine zweite Corona-Infektionswelle zu wappnen. Unter anderem müssten die nationalen Reserven an kritischen Artikeln wie Schutzkleidung und Medikamente aufgefüllt werden. Der Innenminister Thüringens sagte, im Herbst müsse mit einem Wiederaufflammen des Virus gerechnet werden, da man sich dann beispielsweise wieder öfter in geschlossenen Räumen aufhalte.

Eine Mehrheit der Deutschen glaubt offenbar, die Corona-Pandemie könne das Land stärker spalten als die Flüchtlingskrise. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey gaben knapp 60 Prozent der Befragten an, sie glaubten, die Corona-Krise könne zur stärksten Polarisierung der Gesellschaft in den vergangenen zehn Jahren führen. Nur rund 27 Prozent glaubten das nicht oder eher nicht, gut 13 Prozent waren in der Frage unentschieden.