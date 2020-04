01:01 Uhr | Teilnehmer des Freiwilligendienstes sollen helfen

Franziska Giffey (SPD) Bildrechte: dpa Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will Teilnehmern der Freiwilligendienste (sogenannte "Bufdis" und "FSJler") unbürokratisch ermöglichen, sich im Corona-Kriseneinsatz zu engagieren. Freiwillige, die ihren Dienst wegen der aktuellen Situation gerade nicht ausüben können, bekommen die Möglichkeit, unbürokratisch und schnell an eine andere Einsatzstelle zu wechseln – beispielsweise dahin, wo jetzt dringend Helfer gebraucht werden: in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder bei der Lebensmittelversorgung von Bedürftigen", sagte Giffey den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dazu werde kommende Woche eine Internet-Plattform freigeschaltet. Es bestehe aber keine Verpflichtung, die Einsatzstelle zu wechseln.

00:51 Uhr | Auswärtiges Amt rechnet mit weiteren 40.000 Reisenden im Ausland

Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass sich in der Corona-Krise aktuell noch mehr als 40.000 deutsche Reisende im Ausland befinden. Die Angaben beruhten auf Schätzungen, teilte das Ministerium der "Rheinischen Post" mit. Die meisten Deutschen sind demnach noch in Südafrika, Neuseeland und Peru. Die deutsche Regierung sammelt derzeit wegen der Pandemie gestrandete Urlauber in aller Welt ein und bringt sie nach Hause. Zuletzt startete am Freitagabend ein Flugzeug in Südafrika mit rund 300 Urlaubern nach Deutschland. Insgesamt sind bislang 194.000 deutsche Touristen zurückgebracht worden.

00:06 Uhr | USA wollen Export knapper medizinischer Schutzausrüstung verbieten

Will den Export von Atemschutzmasken verbieten – US-Präsident Donald Trump. Bildrechte: dpa Die US-Regierung will den Export knapper medizinischer Schutzausrüstung verbieten. US-Präsident Donald Trump zufolge soll etwa der Export von Atemschutzmasken des Typs N95, von Operationshandschuhen und anderen Produkten verhindert werden. "Wir brauchen diese Produkte sofort bei uns im Land", mahnte er.

Das amerikanische Unternehmen 3M, das unter anderem Atemschutzmasken herstellt, äußerte sich kritisch zu der Anweisung. Diese habe erhebliche humanitäre Auswirkungen für bestimmte Länder. Außerdem könne der Schritt nach sich ziehen, dass andere Staaten ebenfalls den Export solcher Produkte in die USA aussetzten, was in der aktuellen Lage kontraproduktiv wäre.

00:01 Uhr | Verbände begrüßen Sonderzahlung für Pflegekräfte

Bildrechte: IMAGO Die Pflegebranche und Verbände begrüßen einen Vorschlag, in der Corona-Krise Menschen in Pflegeberufen einen Extra-Bonus zu zahlen. "Wir sind offen für einen einmaligen Bonus in Höhe von bis zu 1.500 Euro", sagte der Vizepräsident des Arbeitgeberverbands Pflege, Friedhelm Fiedler, der "Bild"-Zeitung. "Diese große Geste wäre absolut sinnvoll." Jedes Unternehmen müsse allerdings selbst über eine solche Zahlung entscheiden. Auch der Caritasverband zeigt sich dem Bericht zufolge "jederzeit" bereit für Gespräche über zusätzliche Leistungen. Die Menschen leisteten "unter großen Anstrengungen sehr wertvolle und schwierige Arbeit", nicht erst in der Corona-Krise, sagte Caritas-Sprecherin Mathilde Langendorf.

Die gesetzliche Pflegeversicherung ist bereit, in der Corona-Krise für Altenpfleger eine Sonderzahlung von bis zu 1.500 Euro zu finanzieren. Das erfuhr das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus Kreisen der Pflegekassen.