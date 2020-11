Mit einem Appell an ihre Kollegen in den Ländern hat sich Kulturstaatsministerin Monika Grütters für die Beibehaltung der geplanten Hilfen für Soloselbstständige in der Kulturszene eingesetzt. Die CDU-Politikerin wirbt in dem Brief dafür, die Regelungen wie auf Bundesebene geplant umzusetzen. Demnach sollen freie Künstler und Musiker für den November eine Förderung von bis zu 5.000 Euro direkt und ohne bürokratischen Aufwand beantragen können, um ihre wegen des Teil-Lockdowns ausfallenden Einkommen zu ersetzen.