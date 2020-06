US-Vizepräsident Mike Pence hat Wahlkampfveranstaltungen in den Corona-Hotspots Florida und Arizona abgesagt. Das Wahlkampfteam von Präsident Donald Trump erklärte, die Termine fielen "aus einem Übermaß an Vorsicht" aus. In den beiden Bundesstaaten hatte es kürzlich neue Rekorde bei der Zahl von Coronavirus-Neuinfektionen gegeben. In den USA stieg die Zahl der Infizierten auf mehr als 2,5 Millionen. Laut Johns-Hopkins-Universität sind in den USA inzwischen auch mehr als 125.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.