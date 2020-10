Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer haben Corona-Soforthilfen in Höhe von mehr als einer halben Milliarde Euro wieder zurückgezahlt. Das berichtet die "Welt am Sonntag". Eine Nachfrage bei den Bundesländern habe ergeben, dass bis Ende September 560 Millionen Euro an den Staat zurückgeflossen seien. Dabei habe es sich um ungerechtfertigt gezahlte Hilfen gehandelt. In der Frühphase der Pandemie wurden durch das Soforthilfeprogramm des Bundes knapp 14 Milliarden Euro an Kleinstunternehmer und Solo-Selbstständige ausgezahlt. Hinzu kamen entsprechende Programme der Länder.