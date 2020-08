08:05 Uhr: | Mehr als 25 Millionen Infektionen weltweit

Weltweit sind mittlerweile mehr als 25 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden. Das ergibt eine Zählung der Agentur Reuters auf Basis offizieller Daten. Mehr als 840.000 Menschen starben demnach in Zusammenhang mit dem Virus. Gut sechs Monate nach dem ersten in Brasilien bemerkten Fall ist dort die Schwelle von 120.000 Toten überschritten. In dem 212 Millionen Einwohnern zählenden Land in Südamerika sind laut Gesundheitsministerium inzwischen 120.262 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben, mehr als 3,8 Millionen infiziert worden.

07:25 Uhr: | Indien meldet Tagresrekord

Indien meldet den weltweit höchsten Anstieg der neuen Infektionen an einem Tag seit Ausbruch der Pandemie. Binnen 24 Stunden seien 78.761 Ansteckungsfälle registriert worden, teilen Behörden mit. So viele hatte bislang kein anderes Land an nur einem Tag gemeldet. Am 16. Juli hatten die USA mit 77.299 Neuinfektionen den bis dahin höchsten Wert. Dort sind jetzt nach offiziellen Daten mindestens 44.635 Neu-Infektionen in einem Tag registriert worden und damit insgesamt rund 5,98 Millionen seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Toten in deren Zusammenhang stieg in den USA laut Reuters auf 182.772 seit Beginn der Zählung.

07:00 Uhr: | Warnung vor Insolvenz-Blase

Die aktuelle Vorsitzende der Wirtschaftsministerkonferenz, Bremens Ressortchefin Kristina Vogt (Linke), lehnt eine weitere Verlängerung des seit dem 1. März geltenden Insolvenzschutzes ab. Dem "Handelsblatt" sagte sie, die Probleme würden so nur hinausgeschoben, "es entsteht eine Blase" und mehr Unternehmen könnten in den Strudel von anderen hineingezogen werden. Sie rechnet mit einer Welle von Firmenpleiten spätestens Anfang des neuen Jahres, wenn die wegen der Corona-Krise ausgesetzte Insolvenz-Anmeldepflicht wieder gilt. Insolvenz-Verwalter rechnen mit einer Welle an Pleite-Meldungen ab Herbst.

06:15 Uhr: | Laschet ruft zum Verzicht auf Karneval