Coronavirus Ticker: Corona-Warn-App hat zu wenige Nutzer

Kramp-Karrenbauer sagte der "Welt am Sonntag", viele Unternehmen hätten die Maskenpflicht am Arbeitsplatz eingeführt. Wenn dadurch die Schließung ganzer Branchen verhindert werden könne, sei es denkbar, sie auch bundesweit verpflichtend einzuführen. Das gleiche gelte für Schulen. Die CDU-Chefin verwies auf die Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen. Dort ist ein Mund-Nasen-Schutz nicht nur in Schulgebäuden, sondern auch im Unterricht vorgeschrieben.



Zuvor hatte sich bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine Maskenpflicht in Schulen und Bußgelder für Maskenverweigerer ausgesprochen.