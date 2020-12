Die Berliner Polizei wird Transporte mit Impfstoffen gegen das Coronavirus sichern. Die künftigen sechs Impfzentren in der Hauptstadt werden unter dem Schutz der Polizei stehen, sagte Innensenator Andreas Geisel. Nach Angaben des SPD-Politikers werden zudem die geheimen Orte bewacht, an denen die Impfdosen gelagert werden: "Wir müssen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein." Geisel sprach sich auch dafür aus, Polizisten, die auf der Straße oder bei Demonstrationen im Einsatz sind, Rettungskräfte und Feuerwehrleuze möglichst frühzeitig zu impfen. Dabei gab er zu bedenken, dass die erste Charge des Impfstoffs nicht ausreichen könne.

Die Krankenhausgesellschaft in Sachsen hält es für denkbar, dass auch positiv auf das Coronavirus getestete Klinik-Mitarbeiter weiter arbeiten. Der stellvertretende Geschäftsführer München sagte MDR AKTUELL, das Infektionsschutzgesetz lasse das in Ausnahmefällen zu. Die Mitarbeiter müssten aber symptomfrei sein. Sie könnten dann die Betreuung von Covid-19-Patienten übernehmen. Das Hauptproblem vieler Kliniken seien nicht fehlende Betten und Beatmungsgeräte, sondern der Mangel an Personal. München zufolge lagen am Freitag 493 Covid-19-Patienten auf sächsischen Intensivstationen, mehr als jeder zweite beatmet.