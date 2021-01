Die jetzt auch als Corona-Impf-Hotline genutzte Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes kämpft offenbar mit Problemen. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, ist die Nummer 116 117 teilweise überlastet oder schwer erreichbar.

Die Telefonnummer 116117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Bildrechte: dpa

Es gebe Probleme mit längeren Wartezeiten. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums sagte, den Hinweisen auf eine Überlastung der Hotline werde intensiv nachgegangen. Erste Erkenntnisse deuteten auf technische Gründe hin. Dem Bericht zufolge erwartet das Ministerium in den kommenden Wochen in Spitzenzeiten bis zu 500.000 Anrufe wöchentlich. Diese sollen dann rund um die Uhr mithilfe von Callcentern beantwortet und abgewickelt werden.



Die Nummer 116 117 wird von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung betrieben und vermittelt etwa nachts und am Wochenende Kontakt zum ärztlichen Bereitschaftsdienst.