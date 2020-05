06:40 Uhr | Seehofer für Fortsetzung von Fußball-Bundesliga

Bundesinnenminister Horst Seehofer unterstützt die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga unter strengen Bedingungen. Seehofer sagte der "Bild am Sonntag", er finde den Zeitplan der Deutschen Fußball Liga plausibel und unterstütze einen Neustart im Mai. Der für Sport zuständige Minister fügte aber hinzu, es dürfe keine Privilegien für die Profis geben. Durch ein höheres Testaufkommen dürfe es im öffentlichen Gesundheitswesen an keiner Stelle zu Engpässen kommen.

Außerdem forderte Seehofer strenge Auflagen. Bei einem Corona-Fall in einer Mannschaft müsse der gesamte Club zwei Wochen lang in Quarantäne - gegebenenfalls auch die Mannschaft, gegen die man zuletzt gespielt habe. - Am Mittwoch soll die Entscheidung fallen, ob die erste und zweite Liga Ende Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen.

6:31 Uhr | Todesfälle in Italien wieder stark gestiegen

In Italien ist die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen wieder deutlich gestiegen. Der Zivilschutz in Rom meldete, in den vergangenen 24 Stunden seien 474 neue Todesfälle registriert worden. Das ist die höchste Zahl seit knapp zwei Wochen. Italien ist nach den USA das Land, das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen ist. Insgesamt starben in Italien bisher 28.700 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus.

6:19 Uhr | Wirtschaft erhöht Druck auf Politik

Die Wirtschaftsverbände erhöhen den Druck auf die Politik, weitere Lockerungen in den Corona-Beschränkungen zu beschließen. Die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbands, Hartges, sagte in der "Bild am Sonntag", es müsse ein klarer Fahrplan für die Branche und ein Rettungsfonds beschlossen werden. Der Branchenverband der Automobilindustrie fordert eine rasche Entscheidung über neue Kaufanreize. Verbandschefin Müller sagte der "Welt am Sonntag", die Branche rechne in diesem Jahr mit einem Minus von 20 Prozent. Für die Reisewirtschaft rechnet Verbandschef Fiebig bis Mitte Juni einen Verlust von 10,8 Milliarden Euro vor. Am Mittwoch beraten Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Krise.