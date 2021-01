Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat eine Corona-Ampel für eine schnellere Öffnung der Kitas vorgeschlagen. Die SPD-Politikerin sagte der "Bild am Sonntag", nach dem 14. Februar müsse es echte Öffnungsperspektiven bei Kitas und Schulen geben. Mit einem Ampelsystem könne ein Großteil der Kitas wieder geöffnet werden, weil so die Situation in den einzelnen Einrichtungen berücksichtigt würde.

In Giffeys Modell sollen drei Kriterien über den Kita-Betrieb entscheiden: die Anzahl der infizierten Personen, die Anzahl der Kinder in Quarantäne und die Anzahl der Erzieher in Quarantäne. Den Plan will Giffey in der kommenden Woche mit ihren Ministerkollegen aus den Ländern beraten.