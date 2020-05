Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich für eine Förderung der Autoindustrie in der Corona-Krise ausgesprochen. Söder sagte der "Welt am Sonntag", es könne nicht sein, dass Frankreich acht Milliarden Euro in die Automobilförderung stecke und Deutschland neun Milliarden Euro in die Lufthansa, aber für das Herzstück der deutschen Wirtschaft gebe es nichts. Vom Auto und den Zulieferern hingen Tausende Arbeitsplätze ab. Söder schlug Kaufprämien vor, sie seien gut für den Klimaschutz und die Wirtschaft. Auch der Bund der Deutschen Industrie BDI unterstützt Kaufprämien - nicht nur für Elektroautos, sondern auch für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Nach Pfingsten will der Koalitionsausschuss in Berlin über Konjunkturhilfen beraten.