Coronavirus-Pandemie Ticker: Linke fordert strengere Regeln für Corona-Staatshilfen

Linken-Politiker Fabio De Masi hält die Regeln für zu weich, nach denen Firmen in der Corona-Krise Hilfe vom Staat beantragen können. Bildungsministerin Karliczek ist skeptisch, was das neue Schuljahr angeht. Und in Spanien können von Sonntag an, alle Bewohner wieder im gesamten Land reisen. Aktuelle Informationen in unserem Ticker: