Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Verschärfungen der Corona-Beschränkungen in deutschen Städten verteidigt. Der CDU-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", er finde etwa das "Berlin-Bashing" völlig überzogen. Es brauche gewisse Instrumente, um der Lage Herr zu werden. Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben solle weitgehend erhalten bleiben, man müsse sich aber gegenseitig schützen. Zuletzt war in mehreren deutschen Großstädten die kritische Corona-Warnstufe überschritten worden - beispielsweise in Stuttgart, Köln, und Berlin.

US-Präsident Trump spricht nach seiner Genesung vor Anhängern im Weißen Haus. Bildrechte: dpa

US-Präsident Trump ist seinem Leibarzt zufolge nach der Covid-19-Erkrankung nicht mehr ansteckend. Wie der Mediziner Conley bekanntgab, hat das ein jüngster Test ergeben. Trump könne damit seine Quarantäne beenden. Zuvor war der Präsident zum ersten Mal seit seiner Erkrankung wieder in den Wahlkampf eingestiegen. Vom Balkon des Weißen Hauses hatte er zu mehreren Hundert Anhängern gesprochen. In der kommenden Woche will Trump zwei weitere Wahlkampfauftritte abhalten. Sein Team teilte mit, der Präsident werde am Dienstag in Johnstown und am Mittwoch in Des Moines auftreten.