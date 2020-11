In Deutschland sind nach einem Medienbericht aktuell mindestens 165 Schulen wegen Corona komplett geschlossen. Das ergab eine Umfrage unter den 16 Kultusministerien der Bundesländer. Die höchste Zahl wurde demnach aus Bayern gemeldet, wo 135 Schulen schließen mussten. Baden-Württemberg kam zum letzten Stichtag vor den Herbstferien auf 15 geschlossene Schulen. Besser sieht es in den mitteldeutschen Bundesländern aus: In Sachsen zum Beispiel ist nur eine Schule coronabedingt geschlossen. In einigen Ländern gibt es derzeit keine Schulschließungen. Das trifft neben Sachsen-Anhalt und Thüringen auch auf Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Berlin, Hamburg und Bremen zu. Wie in den anderen Ländern befinden sich aber auch dort viele Schüler und Klassenverbände in Quarantäne.