Update | Von der Leyen fordert größeren EU-Haushalt

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert massive Investitionen in den EU-Haushalt. Sie schreibt in einem Gastbeitrag in der "Welt am Sonntag", der Etat müsse der Krise entsprechend erhöht werden. Nur mit Milliardeninvestitionen könne eine größere Katastrophe abgewendet werden. Von der Leyen zufolge wird die Krise Generationen binden. So könne aber auch das Gemeinschaftgefühl in der EU erneuert werden.

Indes rief Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez die EU-Partner zu "rigoroser Solidarität" auf. In einem Beitrag für "faz.net" schreibt er: "Europa muss eine Kriegswirtschaft auf die Beine stellen und die Gegenwehr, den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Erholung Europas in die Wege leiten. Sánchez plädiert für einen "neuen Marshall-Plan" zum Wiederaufbau nach der Pandemie. Der Europäische Stabilitätsmechanismus sei dafür nur ein erster Schritt und dürfe nicht an Auflagen geknüpft sein. Europa benötige einen "neuen Mechanismus zur Vergemeinschaftung von Schulden".

04:30 Uhr | Ruf nach Corona-Bonds aus der CDU

Mehrere bekannte CDU-Politiker können sich vorstellen, in der Corona-Krise doch auf Euro-Bonds zu setzen. CDU-Vorstandsmitglied Elmar Brok, Außenpolitiker Roderich Kiesewetter und der Vizepräsident des Europaparlaments, Rainer Wieland, äußerten sich dazu in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Demnach könnten gemeinsame EU-Anleihen ein Instrument sein, um die Pandemie-bedingte Krise zu meistern. Damit stellt sich das Trio gegen die CDU-Linie. Brok sagte, wegen der Katastrophe in Ländern wie Italien, Spanien und Frankreich seien klar definierte und begrenzte europäische Corona-Anleihen unvermeidbar. Auch Kiesewetter erklärte, die besonders stark betroffenen Länder benötigten jetzt Liquidität.

04:00 Uhr | Trump will Armee gegen Pandemie einsetzen

US-Präsident Donald Trump will tausende Soldaten im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie einsetzen. Trump sagte im Weißen Haus, man werde das Militär zur Hilfe entsenden, darunter auch Ärzte und Krankenschwestern. Trump schwor die Bürger auf harte Zeiten ein. In den kommenden zwei Wochen werde es viele Tote geben. Das Coronavirus hat sich in den USA rasant ausgebreitet. Laut Johns-Hopkins-Universität sind in dem Land mehr als 300.000 Menschen infiziert, es gab binnen 24 Stunden wieder mehr als 1.000 Tote.