Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat Hilfe der Bundeswehr bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie angekündigt. Sie sagte der "Welt am Sonntag", es werde so geplant, dass alle kritischen Bereiche abgedeckt werden könnten. Reservisten seien aufgerufen worden, um die Bundeswehrkrankenhäuser zu verstärken. Schon jetzt leiste die Bundeswehr Amtshilfe für das Bundesgesundheitsministerium. Man beschaffe Atemschutzmasken, Schutzanzüge und Medikamente. Außerdem helfe man mit medizinischem Personal aus.

Auch Estland und Litauen schließen ihre Grenzen für Ausländer. In Estland dürfen ab Dienstag nur noch Esten und Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung oder Angehörigen in Estland einreisen, müssen dann jedoch für zwei Wochen in Quarantäne. Das gesellschaftliche Leben wurde weitgehend bis 1. Mai lahmgelegt. Auch in Litauen wurden Kindergärten, Schulen und Unis geschlossen, ab Montag dann auch die meisten Geschäfte, Restaurants und Kneipen. In Lettland werden ab Montag alle internationalen Flug-, Zug-, Bus- und Färhverbindungen ausgesetzt.