07:39 Uhr | Milliardenverlust bei Kirchensteuer

Wegen der Corona-Pandemie rechnen die großen Kirchen in Deutschland mit deutlich sinkenden Einnahmen. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, gehen sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche von einem Steuereinbruch in diesem Jahr um mindestens acht Prozent aus. Das wäre mehr als doppelt so viel wie in der Finanzkrise 2009. Damals gingen die Steuereinnahmen der Kirchen um vier Prozent zurück. In der Summe würden den beiden Kirchen insgesamt mehr als eine Milliarden Euro fehlen.

07:05 Uhr | Thüringer Linksfraktion für Vollzuschuss für Studierende

In Thüringen hat sich die Linksfraktion dafür ausgesprochen, Studierende in der Corona-Krise mit einem Vollzuschuss zu unterstützen. Der Hochschulexperte, Christian Schaft, sagte, viele scheuten sich davor, ein Darlehen in Anspruch zu nehmen. Das könne finanzielle Engpässe verstärken und zum Abbruch des Studiums führen. Bislang erhalten Studierende in Thüringen bis zu 800 Euro Corona-Hilfe. Davon werden 400 Euro als zinsloses Darlehen gezahlt und 400 Euro als Zuschuss. Der Zuschuss muss nicht zurückgezahlt werden. Nach Daten des Studierendenwerkes wurden bislang 700 Anträge auf eine solche Hilfe eingereicht.

06:52 Uhr | Umweltbundesamt lobt Corona-Konjunkturpolitik