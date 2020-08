Coronavirus Ticker: Altmaier für zielgenaueres Vorgehen statt erneutem Lockdown

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat gefordert, die bisherigen Maßnahmen gegen das Coronavirus zu überprüfen. Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen sagte Altmaier den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe", ein neuer Lockdown müsse mit aller Macht verhindert werden. Deshalb brauche es zielgenauere Maßnahmen und Korrekturen anstatt eines flächendeckenden Vorgehens. Nach einem halben Jahr Erfahrung mit dem Virus müsse medizinisch eingeordnet werden, was falsch gelaufen sei und geändert werden müsse. Altmaier betonte, der aktuelle Trend müsse umgekehrt werden. Es gehe um die Gesundheit aller, die Rückkehr in die Schulen und den Wirtschaftsaufschwung.

Durchwachsenes Wetter und Unsicherheiten bei Auflagen in der Corona-Krise verhagelt den Freibadbetreibern in Thüringen die Saison. Vom Freibad in Friedrichroda hieß es, man habe keine Hoffnung mehr auf eine normale Saison. Bis Anfang August habe nur an etwa zehn Tagen gutes Badewetter geherrscht.