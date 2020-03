07:14 Uhr | Diskussion um Exit-Strategie

Trotz steigender Infektionszahlen wird in Deutschland weiter über Ausstiegsszenarien von den Corona-Maßnahmen debattiert: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte angesichts von Forderungen nach Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote: "Ich rate allen dringend davon ab, eine Lockerung an wirtschaftliche Fragen zu knüpfen." Es gehe um Leben und Tod.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) schrieb dagegen in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag": "Der Satz, es sei zu früh, über eine Exit-Strategie nachzudenken, ist falsch." Jetzt sei die Zeit, Maßstäbe für die Rückkehr ins soziale und öffentliche Leben zu entwickeln, "damit auch diese Entscheidung anhand transparenter Kriterien erfolgt." Ende April, nach Ostern sei der Zeitpunkt, wo das untersucht werden solle. "Und bis dahin muss sich jeder an die Regeln halten."



FDP-Chef Christian Lindner hatte bereits eine Exit-Strategie gefordert und legte nun nach: "Der jetzige Zustand darf keinen Tag länger dauern, als es medizinisch geboten ist", sagte Lindner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

06:55 Uhr | Viele Anträge auf sächsisches Darlehensprogramm

Landeswirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Bildrechte: dpa In Sachsen haben bereits 6.100 Unternehmen Unterstützung aus dem Corona-Hilfsprogramm "Sachsen hilft sofort" beantragt. Landeswirtschaftsminister Martin Dulig sagte MDR AKTUELL, die Sächsische Aufbaubank habe bereits 300 Anträge bewilligt. Die bisherigen Hilfen hätten ein Volumen von 11,7 Millionen Euro.



Dulig kündigte zudem ein Zuschussprogramm für Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigen an. Details nannte er nicht. Im Gegensatz zu Krediten müssen Unternehmen Zuschüsse nicht zurückzahlen. Sachsen-Anhalt und Thüringen bieten solche Förderprogramme schon an.

06:47 Uhr | Trump: Keine Quarantäne für New York nötig

Ein Mann patroulliert auf dem leeren Times Square in New Yorrk, die Stadt ist besonders schwer vom Virus betroffen. Bildrechte: dpa US-Präsident Donald Trump stellt New York doch nicht unter Quarantäne. Entgegen vorherigen Äußerungen teilte er in der Nacht bei Twitter mit, eine solche Maßnahme sei nicht nötig. In Absprache mit den Gouverneuren solle es stattdessen Reisebeschränkungen für die Einwohner der Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut geben.



Die nationale Gesundheitsbehörde CDC teilte mit, die Menschen sollten ab sofort alle nicht notwendigen Inlandsreisen unterlassen. Das gelte zunächst für 14 Tage. Ausgenommen seien Beschäftigte von systemrelevanten Bereichen wie Gesundheitseinrichtungen, Lebensmittelmärkten oder Finanzdienstleistern. New York und die beiden Nachbarstaaten sind besonders von der Corona-Pandemie in den USA betroffen.

06:43 Uhr | Scholz will Bonuszahlungen steuerfrei stellen