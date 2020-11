In Singapur soll eine Frau ein Kind mit Coronavirus-Anti-Körpern geboren haben. Wie die Zeitung "Straits Times" berichtet, wurde das Baby im November ohne Covid-19 geboren worden und trage Antikörper gegen das Virus in sich. Das Blatt zitiert die Mutter, die selbst im März infiziert gewesen sei. Sie sei schwanger gewesen, habe aber nur leichte Krankheitssymptome gezeigt. Laut Weltgesundheitsorganisation ist noch ungeklärt, ob eine Frau das Virus in der Schwangerschaft oder bei der Entbindung auf ihr Kind übertragen kann.

In den USA sind mindestens 152.910 neue Infektionen in 24 Stunden registriert worden, meldet die Agentur Reuters nach eigener Berechnung auf Basis offizieller Daten. Damit sind rund 13,24 Millionen Menschen seit Beginn der Pandmie in den USA angesteckt worden. Die Zahl der Menschen, die mit oder am Coronavirus starben, stieg demnach um mindestens 1.187 auf 266.000 zuletzt. Die USA sind das am stärksten betroffene Land vor Indien, Brasilien, Russland und Frankreich. Weltweit wurden bislang mehr als 61,77 Millionen infizierte Menschen gezählt.