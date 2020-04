Im besonders schwer betroffenen US-Bundesstaat New York hat sich die Corona-Lage in den Krankenhäusern etwas entspannt. Gouverneur Andrew Cuomo sagte auf seiner täglichen Pressekonferenz, die Zahl der Covid-19-Patienten sei in den letzten drei Tagen kontinuierlich gesunken. Das seien zwar gute Nachrichten, dennoch liege die Sterberate weiter hoch. Innerhalb eines Tages habe es 540 neue Todesfälle gegeben, 90 weniger als am Vortag. Insgesamt sind in dem Bundesstaat mit rund 19 Millionen Einwohnern bereits mehr als 226.000 Menschen infiziert. Mehr als 16.000 von ihnen starben, die meisten davon in der Stadt New York.