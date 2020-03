06:53 Uhr | Bundesregierung hat Geld für Konjunkturprogramm

Die Bundesregierung verfügt nach Ansicht von Finanzminister Olaf Scholz über genügend Mittel mit einem Konjunkturprogramm auf die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus zu reagieren. Der SPD-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", wenn es zu Verwerfungen in der Weltwirtschaft komme, könne man schnell und entschieden handeln. Für medizinische Nothilfe reiche allerdings der laufende Etat aus. Zum Wochenabschluss waren die Börsen wegen des sich ausbreitenden Coronavirus deutlich ins Minus gerutscht.

06:50 Uhr | Seehofer rechnet zum Jahresende mit Impfstoff

Bundesinnenminister Horst Seehofer rechnet zum Jahreswechsel mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Der "Bild am Sonntag" sagte er, bis dahin müsse man das Virus mit den klassischen Mitteln des Seuchenschutzes bekämpfen. Dabei könne er auch das Absperren von Städten oder Regionen nicht ausschließen. Dieses Szenario sei aber das letzte Mittel. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet warnte derweil vor Panik. In der Zeitung rief er dazu auf, das Leben normal weiterzuführen. Der Großteil der Bevölkerung reagiere bisher besonnen. Das sei auch gut so, "wenn wir nicht die Nerven verlieren", sagte Laschet im Interview.

06:48 Uhr | Zwei Todesopfer in den USA und Australien

Die USA und Australien melden erste Todesfälle wegen des Coronavirus. In den Vereinigten Staaten starb ein Ende 50-jähriger Mann an der Lungenkrankheit. In Australien handelte es sich um einen 78-Jährigen. Er war zusammen mit seiner Frau auf dem vor der Küste Japans unter Quarantäne stehendem Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" und hatte es dann Richtung Australien verlassen können. Nach Bekanntwerden des ersten Todesfalles verschärften die amerikanischen Behörden die Reisehinweise. Von Reisen nach Italien und Südkorea raten sie dringend ab. Außerdem gilt nun ein Einreisestopp für alle Ausländer, die in den vergangenen zwei Wochen im Iran waren. Für China-Reisende gilt der Einreisestopp schon seit Anfang Februar.

06:45 Uhr | Überblick über Coronavirus-Fälle in Deutschland

In zahlreichen Bundesländern sind am Sonnabend weitere Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 gibt es nun in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Im Saarland und in den ostdeutschen Bundesländern sind keine Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden.

