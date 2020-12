07:30 Uhr | Diakonie-Pflegekräfte am Ende ihrer Kräfte

Die Lage in den Pflege- und Wohneinrichtungen der Diakonie Mitteldeutschland spitzt sich offenbar dramatisch zu. Diakonie-Chef Christoph Stolte sagte dem Evangelischen Pressedienst, man wisse nicht, wie in einigen Einrichtungen in der kommenden Woche die Dienste abgedeckt werden sollen. Viele Pflegekräfte seien am Ende ihrer Kräfte. In einem Pflegeheim im Südharz etwa seien vergangene Woche nur noch 19 von 52 Mitarbeitern im Dienst gewesen. In manchen diakonischen Einrichtungen müssten bereits positiv getestete Mitarbeiter auf Stationen mit Erkrankten arbeiten. Die Diakonie Mitteldeutschland betreibt 1.700 Einrichtungen und Dienste mit rund 30.000 Beschäftigten.

07:00 Uhr | Bisher 1,5 Millionen Menschen durch Corona-App gewarnt

Durch die Corona-Warn-App sind nach Angaben von Kanzleramtschef Helge Braun bisher 1,5 Millionen Menschen vor einer möglichen Infektion gewarnt worden. Der CDU-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", die App helfe in der Pandemie sehr. Durch die Warnungen würden bislang unbekannte Infektionscluster entdeckt. Über 100.000 Nutzer hätten schon einen positiven Corona-Test in der App geteilt.

06:45 Uhr | Scholz verspricht Kosten-Übernahme bei Veranstaltungsabsagen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat Konzertveranstalter aufgefordert, für die zweite Jahreshälfte 2021 wieder Veranstaltungen zu planen. Der SPD-Politiker sagte dem Berliner "Tagesspiegel", er plane eine staatliche Kosten-Übernahme für Veranstaltungen, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssten. Er wolle Konzertveranstalter mit dieser Maßnahme ermutigen, jetzt wieder loszulegen. Sonst sei die Pandemie irgendwann vorbei, aber es fänden keine Konzerte statt. Würden Veranstaltungen geplant, käme auch die Maschinerie mit den vielen Soloselbstständigen und Musikern wieder in die Gänge. Scholz kündigte außerdem ein Förderprogramm an, wenn Kulturveranstaltungen wegen Corona weniger Publikumszulauf hätten und daher nicht wirtschaftlich seien.

06:30 Uhr | Briten wollen ab Dienstag mit Corona-Impfungen beginnen

Großbritannien will am Dienstag mit den Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. Das teilte die Regierung in London mit. Oberste Priorität hätten ältere Menschen ab 80 Jahren. Zudem sollten zunächst Mitarbeiter des Gesundheitssystems sowie Bewohner von Pflegeheimen geimpft werden. Großbritannien will den Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Partners Pfizer nutzen. Die ersten Lieferungen sollen an Krankenhäuser gehen, später auch an Arztpraxen. Es wird erwartet, dass innerhalb der ersten Woche etwa 800.000 Dosen zur Verfügung stehen. Großbritannien ist das erste Land, in dem der Impfstoff zu einer breiten Anwendung kommt.

06:00 Uhr | Der Ticker am Sonntag, 6. Dezember 2020

Guten Morgen! Auch heute halten wir Sie in diesem Ticker über die aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie auf dem Laufenden. Alle wichtigen Nachrichten erscheinen im Laufe des Tages hier, die Ticker der vergangenen Tage finden Sie direkt unterhalb.