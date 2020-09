Das Coronavirus breitet sich in Frankreich weiter stark aus. Das Gesundheitsministerium registrierte am Samstag 8.550 Neuinfektionen nach 8.975 am Vortag. Die Zahl der Todesopfer habe sich um zwölf auf 30.698 erhöht. Aus Portugal meldete die Gesundheitsbehörde DGS jetzt 486 neue Infektionen, der höchste tägliche Zuwachs seit Ende der Beschränkungen im Mai. Die Mehrheit der neuen Infektionen sei in der Hauptstadt Lissabon registriert worden. Ab Mitte September sind in Portugal wieder strengere Maßnahmen zur Eindämmung geplant, da die Schule beginnt und viele Angestellte in ihre Büros zurückkehren.